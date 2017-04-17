 Olympique Lyon maçı yarıda kaldı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    maçı yarıda kaldı

    Olympique Lyon maçı yarıda kaldı

    Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, Fransa Ligue 1'de Bastia ile oynayacağı 32. hata mücadelesi öncesi drakip takım taraftarları tarafından saldırıya uğradı. Karşılaşma olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlarken devre arasında bu kez kaleci Lopes'in saldırıya uğraması nedeniyle maç tatil edildi.

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'da futbolcular Bastia maçında rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı..Karşılaşma öncesi bir taraftar ile Lyon'un yıldızı Memphis Depay ile yaşanan tartışma sonrası tribünler sahaya indi. Futbolcular çıkış koridoruna kaçarak kendini zor kurtardı.

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında Fransa'nın 'la deplasmanda karşılaştığı maçtan önce de Fransız taraftarlar olay çıkarmış ve sahaya inmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu.

    BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİZ OYNASIN DİYEN AULAS TEHİR İSTEDİ!
    Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas olaylar sonrasında soluğu soyunma odası koridorlarında aldı. Hakem odasına giren Aulas, maçın hakemi ve Ligue 1 yönetiminden maçın tatil edilmesi ve Lyon'un 3-0 hükmen galip edilmesi yönünde talepte bulundu. Lyonlu futbolcular uzun süre soyunma odasında beklerken TSİ 18.00'da başlaması gereken maçta santra 18.45'te yapıldı. Lyon Başkanı Aulas, Beşiktaş maçındaki olaylardan sonra ceza alması gereken tarafın Beşiktaş olması gerektiğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti.

    DEVRE ARASINDA DA KAVGA ÇIKTI
    Olaylı maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçın devre arasında kaleci Lopes'in sahaya çıkmasıyla ortam bir anda gerildi. Bastia taraftarları kaleci bu kez Lopes'e saldırdı. İkinci olayın ardından hakemler maçın tatil edilmesine karar verdi.


    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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