 ''Gomis nefes bile almasın'' – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ''Gomis nefes bile almasın''

    ''Gomis nefes bile almasın''

    G.Saraylı golcü için oyuncularını uyaran Kocaman, “Oyun stili tıpkı bana benziyor. Vücudunu, özellikle kalçasını iyi kullanıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Onun pas almasını engelleyin” talimatını verdi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaparken, özellikle rakibin golcüsü Bafetimbi Gomis için dikkatli olunmasını istedi. Talebelerinden Gomis'e adım attırmamalarını isteyen usta çalıştırıcı, siyahi oyuncunun oyun stilini kendi futbolculuğuna benzeterek "Kalçasını çok iyi kullanan bir forvet ile karşı karşıyayız. Ben de böyleydim. Vücudunu o kadar etkili kullanıyor ki, etrafında iki üç rakibi bile olsa kaleyi görebiliyor...

    HAVA TOPLARINA DA DİKKAT
    Pas almak istediği anlarda kalçasını size dayayıp topu korumaya ya da faul almaya çalışacak. Bu anlarda çok dikkatli olup ona nefes bile aldırmayın" uyarıları yaptı. Kocaman, Gomis'in hava toplarındaki tehlikesinden de bahsedip "Böyle anlarda rakibin sıçramasını bekliyor. Ayakta kalarak rakibini indirip asist yapıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Siz de ayakta kalmaya çalışın" diye konuştu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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