''Gomis nefes bile almasın''
G.Saraylı golcü için oyuncularını uyaran Kocaman, “Oyun stili tıpkı bana benziyor. Vücudunu, özellikle kalçasını iyi kullanıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Onun pas almasını engelleyin” talimatını verdi.
HAVA TOPLARINA DA DİKKAT
Pas almak istediği anlarda kalçasını size dayayıp topu korumaya ya da faul almaya çalışacak. Bu anlarda çok dikkatli olup ona nefes bile aldırmayın" uyarıları yaptı. Kocaman, Gomis'in hava toplarındaki tehlikesinden de bahsedip "Böyle anlarda rakibin sıçramasını bekliyor. Ayakta kalarak rakibini indirip asist yapıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Siz de ayakta kalmaya çalışın" diye konuştu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:15
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 2
Yorum
milli kaçak kullanıla kullanıla eskidin hala konuşuyorsun milli kaçak
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 5
Yorum
Cetin Benzerlik tanrı vergisi ,şeklen ikisinde insan.Ancak biri uluslararasi tescilli insan, digeri insana benzesin diye yaratılmış bir canlı.
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''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Toplam 2
Yorum
bunlar geçmişten ders de almıyorlar hatalara devam bu GS kompleksi kokan bireyler yine meydana çıktılar. bu kompleksli adamlar iyi oynayan kazansın diyeceklerine yine şartlara girdiler.
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