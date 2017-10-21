Giuliano, Alex gibi oynayacak
YENİ Malatyaspor maçında Giuliano'yu Alex gibi oynatan Aykut Kocaman, Brezilyalı futbolcuyu derbide de aynı misyonla görevlendirecek. Forvet arkası sistemin Galatasaray'ı her zaman zorladığına inanan tecrübeli teknik adam, bu bölgede Giuliano'dan maksimum verim almak istiyor. Kocaman, sambacıyı derbide yine serbest şekilde santrforun arkasında oynatacak. Zaman zaman kanata da kayan Giuliano, bu bölgede sahaya çıktığı Malatya sınavını golle tamamlamıştı.
YiNE MiLLi TAKIMDA
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, kasım ayındaki Japonya ve İngiltere özel maçlarının aday kadrosuna Giuliano'yu aldı. Tecrübeli oyuncu, kadroya yazılan 9 orta sahadan biri oldu. Giuliano, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda 13 kez forma giymişti.
YiNE MiLLi TAKIMDA
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, kasım ayındaki Japonya ve İngiltere özel maçlarının aday kadrosuna Giuliano'yu aldı. Tecrübeli oyuncu, kadroya yazılan 9 orta sahadan biri oldu. Giuliano, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda 13 kez forma giymişti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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