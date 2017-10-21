 Giuliano, Alex gibi oynayacak – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Giuliano, Alex gibi oynayacak

    Giuliano, Alex gibi oynayacak
    YENİ Malatyaspor maçında Giuliano'yu Alex gibi oynatan Aykut Kocaman, Brezilyalı futbolcuyu derbide de aynı misyonla görevlendirecek. Forvet arkası sistemin Galatasaray'ı her zaman zorladığına inanan tecrübeli teknik adam, bu bölgede Giuliano'dan maksimum verim almak istiyor. Kocaman, sambacıyı derbide yine serbest şekilde santrforun arkasında oynatacak. Zaman zaman kanata da kayan Giuliano, bu bölgede sahaya çıktığı Malatya sınavını golle tamamlamıştı.

    YiNE MiLLi TAKIMDA
    Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, kasım ayındaki Japonya ve İngiltere özel maçlarının aday kadrosuna Giuliano'yu aldı. Tecrübeli oyuncu, kadroya yazılan 9 orta sahadan biri oldu. Giuliano, daha önce Brezilya Milli Takımı'nda 13 kez forma giymişti.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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