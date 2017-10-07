ALPER BİLMECESİ
Alper’le 4 yıllık yeni sözleşme yapılacağını bildiren sarı-lacivertli kulüp, aradan geçen 2 haftaya rağmen hiçbir girişimde bulunmadı
TFF'ye de bildirilmedi
Ancak aradan geçen 2 haftalık süreye rağmen ne bir yenileme ne de açıklama yapıldı. Üstelik kulüpten Alper için TFF'ye gönderilen resmi bir yazı olmaması da dikkat çekti. Sözleşmesi 2018 Haziran'ında biticek olan Alper Potuk'un durumu merak konusu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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