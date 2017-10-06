JANSSEN'DEN DERBİ YORUMU
Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşacak kalitede olduğunu savunan Hollandalı forvet, çok iyi bir kadroları bulunduğunu savunurken, yapmaları gereken şeyi söyledi: Başarıya odaklanmak!
SAVAŞMAYI SEVERİM
"Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu takıma gelmeden önce biliyordum. Benimle iletişime geçtiklerinde çok mutlu oldum. İkna olmam hiç zor olmadı." GÜÇLÜ bir forvet olarak tanımlıyorum kendimi. Her zaman takıma yardım etmeyi seven, sahada bütün mücadeleyi veren, eforu en fazla şekilde gösteren bir futbolcuyum. Presi, savaşmayı, takıma yardım etmeyi seven bir futbolcuyum.
REKABET GÜÇ KATAR
Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığınız zaman tabii ki rekabet daha da çok oluyor. Bu hem takım hem de futbolcu adına iyi. Rekabet sizi şans verildiğinde ise en iyi şekilde değerlendirmek zorunda bırakır. BU seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için lige çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok.
BEŞiKTAŞ'I HAKKIMIZLA YENDiK
Bir penaltı yaptırıp, bir de penaltıdan gol attığı Beşiktaş derbisini, "Atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı" diye tarif eden Janssen, "Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız gerçekten takıma inanılmaz derecede destek oldular. Maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı" şeklinde konuştu.
BAŞARI SAVAŞMAKTAN GEÇER
Van Persie ve geçmişte Fenerbahçe'de oynamış Van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'tan örnek aldığı tarafların olup olmadığı sorulan Janssen, şu yanıtı verdi: "Her oyuncu farklıdır, farklı özellikleri vardır. Benim örnek aldığım en önemli noktalar, onlar gibi başarılı futbol oynamak. Çünkü Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Sahada iyi savaştığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman başarı da devamında gelecektir"
BURADA KALIR MIYIM BİLMİYORUM
Gol krallığını önemsemediğini belirten Janssen, "Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum" dedi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak da, "Bunu değerlendirmek için henüz erken. Gidişata bakılır. Futbolda ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz" açıklamasını yaptı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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