JANSSEN'DEN DERBİ YORUMU

Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki yıldızı, Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajdasöyledi. İşlerine iyi odaklanmaları halinde arzulanan sonuçları alacaklarını ima eden Hollandalı forvet oyuncusu,dedi. İşte Janssen 'den satırbaşları:"Fenerbahçenin çok büyük bir camia olduğunu takıma gelmeden önce biliyordum. Benimle iletişime geçtiklerinde çok mutlu oldum.bir forvet olarak tanımlıyorum kendimi. Her zaman takıma yardım etmeyi seven, sahada bütün mücadeleyi veren,Presi, savaşmayı, takıma yardım etmeyi seven bir futbolcuyum.Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığınız zaman tabii ki rekabet daha da çok oluyor. Bu hem takım hem de futbolcu adına iyi.seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için lige çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor.çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok.Bir penaltı yaptırıp, bir de penaltıdan gol attığı Beşiktaş derbisini, "Atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı" diye tarif eden Janssen, "Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız gerçekten takıma inanılmaz derecede destek oldular. Maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı" şeklinde konuştu.Van Persie ve geçmişte Fenerbahçe'de oynamışve Dirk'tan örnek aldığı tarafların olup olmadığı sorulanşu yanıtı verdi: "Her oyuncu farklıdır, farklı özellikleri vardır. Benim örnek aldığım en önemli noktalar, onlar gibi başarılı futbol oynamak.Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum.mücadele ettiğiniz zaman başarı da devamında gelecektir"Gol krallığını önemsemediğini belirten Janssen, "Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum" dedi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak da, "Bunu değerlendirmek için henüz erken. Gidişata bakılır. Futbolda ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz" açıklamasını yaptı.