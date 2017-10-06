 JANSSEN'DEN DERBİ YORUMU – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'DEN DERBİ YORUMU

    JANSSEN'DEN DERBİ YORUMU

    Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşacak kalitede olduğunu savunan Hollandalı forvet, çok iyi bir kadroları bulunduğunu savunurken, yapmaları gereken şeyi söyledi: Başarıya odaklanmak!

    Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki yıldızı Vincent Janssen, Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajda "şampiyonluğa uzak olmadıklarını" söyledi. İşlerine iyi odaklanmaları halinde arzulanan sonuçları alacaklarını ima eden Hollandalı forvet oyuncusu, "Hiçbir eksiğimiz yok" dedi. İşte 'den satırbaşları:

    SAVAŞMAYI SEVERİM
    "Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu takıma gelmeden önce biliyordum. Benimle iletişime geçtiklerinde çok mutlu oldum. İkna olmam hiç zor olmadı." GÜÇLÜ bir forvet olarak tanımlıyorum kendimi. Her zaman takıma yardım etmeyi seven, sahada bütün mücadeleyi veren, eforu en fazla şekilde gösteren bir futbolcuyum. Presi, savaşmayı, takıma yardım etmeyi seven bir futbolcuyum.

    REKABET GÜÇ KATAR
    Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığınız zaman tabii ki rekabet daha da çok oluyor. Bu hem takım hem de futbolcu adına iyi. Rekabet sizi şans verildiğinde ise en iyi şekilde değerlendirmek zorunda bırakır. BU seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için lige çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok.

    BEŞiKTAŞ'I HAKKIMIZLA YENDiK
    Bir penaltı yaptırıp, bir de penaltıdan gol attığı Beşiktaş derbisini, "Atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı" diye tarif eden Janssen, "Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız gerçekten takıma inanılmaz derecede destek oldular. Maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı" şeklinde konuştu.

    BAŞARI SAVAŞMAKTAN GEÇER
    Van Persie ve geçmişte Fenerbahçe'de oynamış Van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'tan örnek aldığı tarafların olup olmadığı sorulan Janssen, şu yanıtı verdi: "Her oyuncu farklıdır, farklı özellikleri vardır. Benim örnek aldığım en önemli noktalar, onlar gibi başarılı futbol oynamak. Çünkü Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Sahada iyi savaştığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman başarı da devamında gelecektir"

    BURADA KALIR MIYIM BİLMİYORUM
    Gol krallığını önemsemediğini belirten Janssen, "Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum" dedi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak da, "Bunu değerlendirmek için henüz erken. Gidişata bakılır. Futbolda ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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