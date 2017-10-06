ÇARE DIRAR
Aykut Kocaman, adam eksiltme sorununu Faslı yıldızla gidermek istiyor. Fenerbahçe teknik heyeti, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında takımın yeteri kadar adam eksiltemediğini tespit edince, sakatlıktan dönen Dirar'ı tekrar ilk 11'e alma kararı aldı
- Monaco'dan 4 milyon 500 bin Euro bonservisle sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki Dirar, çıktığı 9 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:37
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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