ÇARE DIRAR

Aykut Kocaman, adam eksiltme sorununu Faslı yıldızla gidermek istiyor. Fenerbahçe teknik heyeti, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında takımın yeteri kadar adam eksiltemediğini tespit edince, sakatlıktan dönen Dirar'ı tekrar ilk 11'e alma kararı aldı

Beşiktaş derbisini kazanmasına karşın Akhisar karşısında yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de 11 yeniden düzenlenirken, değişimin en önemli parçası Dirar olacak. Rakip kaleye daha az gitmelerinin sebebi olarak Mehmet Ekici ve Giuliano'nun aynı anda sahada olması önemli etken olarak görülüyor. Valbuena, kanat özellikleri nedeniyle rakibini ekarte etmeye çalışıpsonra pas düşünürken, Ekici ve Giuliano'nun ise hazırlayıcı özellikleri nedeniyle önce pas tercih ettikleri için takımın dripling anlamında pasif kaldığı görüldü. Alanyaspor deplasmanında sakatlanıp son 2 maçı kaçıran tecrübeli oyuncunun sakatlığı atlatmasının ardından sarı-lacivertli kurmaylar, Dirar'ın bu konuda çözüm getirebileceğini düşünüyor. Fas'ın bugün Gabon'la oynayacağı maçta süre alması beklenen 31 yaşındaki sağ açığın Yeni Malatya mücadelesine kadar yüzde 100 hazır duruma geleceği ve bu maçta 11'de oynayacağı vurgulandı.



- Monaco'dan 4 milyon 500 bin Euro bonservisle sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki Dirar, çıktığı 9 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.