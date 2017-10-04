VAN PERSİE PARA SAÇTI
Fenerbahçe'de performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan Robin van Persie önceki bir AVM'de görüntülendi.
Fenerbahçe'nin tartışmalı futbolcusu Robin Van Persie, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Hollandalı yıldız, eşi Bouchra ile birlikte gittiği AVM'de yaklaşık iki saat kadar kışlık ürünleri inceleyip bol bol alışveriş yaptı. Yıldız futbolcu, bazı taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi...
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
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DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
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1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
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