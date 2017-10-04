VAN PERSİE PARA SAÇTI

Fenerbahçe'nin tartışmalı futbolcusu Robin Van Persie, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Hollandalı yıldız, eşi Bouchra ile birlikte gittiği AVM'de yaklaşık iki saat kadar kışlık ürünleri inceleyip bol bol alışveriş yaptı. Yıldız futbolcu, bazı taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi...



