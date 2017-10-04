 VAN PERSİE PARA SAÇTI – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    VAN PERSİE PARA SAÇTI

    VAN PERSİE PARA SAÇTI

    Fenerbahçe'de performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan Robin van Persie önceki bir AVM'de görüntülendi.

    Fenerbahçe'nin tartışmalı futbolcusu Robin Van Persie, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Hollandalı yıldız, eşi Bouchra ile birlikte gittiği AVM'de yaklaşık iki saat kadar kışlık ürünleri inceleyip bol bol alışveriş yaptı. Yıldız futbolcu, bazı taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi...

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:39
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