MESUT FENER'E KOŞUYOR
Yıldız futbolcuda heyecan verici bir süreç başladı. İşte Mesut Özil'i adım adım Kadıköy'e yaklaştıran gelişmeler: 1- Gurbetçi futbolcu, Arsenal’ın sözleşme uzatmak için yaptığı son teklifi de reddetti. 2- Bunun üzerine Arsenal, Mesut Özil’i ocakta elden çıkarmayı gündemine aldı. 3- Mesut’la ilgilendiği ileri sürülen İnter, yıldız oyuncuyla ocak ayı için ilgilenmediğini duyurdu.
Mesut'un sezon sonunda bedavaya gitmesini istemeyen Arsenal ise 28 yaşındaki futbolcuyu ocakta elden çıkarmanın planlarını yapmaya başladı.
Diğer yandan İngiliz medyası, bir süredir Fenerbahçe ve İnter'in Mesut Özil'le ilgilendiğini yazıyordu. Ancak önceki gün İtalya'dan gelen bir haber, başarılı orta saha oyuncusunun İstanbul'a daha yakın olduğunu gösterdi. İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Mesut'u ocak ayında transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeler sonrası, kız arkadaşı Amine Gülşe ile İstanbul'da yaşamanın hayallerini kuran Mesut Özil'in ya ara transferde ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığının çok arttığı belirtildi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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