MESUT FENER'E KOŞUYOR

Yıldız futbolcuda heyecan verici bir süreç başladı. İşte Mesut Özil'i adım adım Kadıköy'e yaklaştıran gelişmeler: 1- Gurbetçi futbolcu, Arsenal’ın sözleşme uzatmak için yaptığı son teklifi de reddetti. 2- Bunun üzerine Arsenal, Mesut Özil’i ocakta elden çıkarmayı gündemine aldı. 3- Mesut’la ilgilendiği ileri sürülen İnter, yıldız oyuncuyla ocak ayı için ilgilenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük hayali Mesut Özil, İngiltere'de gündemden inmiyor. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, kulübünün mukavele uzatmak için yaptığı son teklifi de geri çevirdi. Arsenal'de sıkıntılı günler geçiren ve henüz golü ya da asisti olmadığı için yoğun eleştiriler alan Mesut, takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Mesut'un sezon sonunda bedavaya gitmesini istemeyen Arsenal ise 28 yaşındaki futbolcuyu ocakta elden çıkarmanın planlarını yapmaya başladı.



Diğer yandan İngiliz medyası, bir süredir Fenerbahçe ve İnter'in Mesut Özil'le ilgilendiğini yazıyordu. Ancak önceki gün İtalya'dan gelen bir haber, başarılı orta saha oyuncusunun İstanbul'a daha yakın olduğunu gösterdi. İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Mesut'u ocak ayında transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeler sonrası, kız arkadaşı Amine Gülşe ile İstanbul'da yaşamanın hayallerini kuran Mesut Özil'in ya ara transferde ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığının çok arttığı belirtildi.