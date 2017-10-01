Yelkende çifte derece

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun Turkcell sponsorluğunda düzenlediği Atatürk Kupası 420 Sınıfı yarışları sona erdi. Bodrum Yalıkavak'ta yapılan ve 19 ekibin mücadele ettiği yarışlarda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımından Begüm Böke ve Zeynep Koçyiğit, genelde 3'üncü, Gençler ve Kızlar'da ise 2'nci sırayı elde etti.