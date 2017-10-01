 Yelkende çifte derece – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Yelkende çifte derece

    Yelkende çifte derece
    TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun Turkcell sponsorluğunda düzenlediği Atatürk Kupası 420 Sınıfı yarışları sona erdi. Bodrum Yalıkavak'ta yapılan ve 19 ekibin mücadele ettiği yarışlarda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımından Begüm Böke ve Zeynep Koçyiğit, genelde 3'üncü, Gençler ve Kızlar'da ise 2'nci sırayı elde etti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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