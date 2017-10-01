 UÇAKTA SESSiZLiK – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    UÇAKTA SESSiZLiK

    UÇAKTA SESSiZLiK
    Takımla birlikte Akhisar'a giden Başkanı Aziz Yıldırım, 1-0 kaybedilen karşılaşmayı otelde seyretti. Hakem Bülent Yıldırım'ın kararlarına çok kızan Yıldırım'ın performanslarını yeterli bulmaması nedeniyle oyunculara da tepki gösterdiği öğrenildi. Havaalanına takımdan ayrı olarak giden Aziz Yıldırım uçakta da kimseyle konuşmadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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