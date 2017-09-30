 AATIF'TAN VERYANSIN – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    AATIF'TAN VERYANSIN

    AATIF'TAN VERYANSIN
    F.BAHÇELİ Aatıf, ligde Akhisarspor ile oynadıkları maçta hakem Bülent Yıldırım'a isyan etti. Aatıf, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Burada her maçımız zor oluyor. 11'e karşı 9 kişiyle oynuyorsanız daha da zor. Alper'in kırmızı kartı yanlış. Skrtel'ın kartıyla da işimiz çok zorlaştı" dedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    AATIF'TAN VERYANSIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.