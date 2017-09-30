AATIF'TAN VERYANSIN

F.BAHÇELİ Aatıf, ligde Akhisarspor ile oynadıkları maçta hakem Bülent Yıldırım'a isyan etti. Aatıf, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Burada her maçımız zor oluyor. 11'e karşı 9 kişiyle oynuyorsanız daha da zor. Alper'in kırmızı kartı yanlış. Skrtel'ın kartıyla da işimiz çok zorlaştı" dedi.