JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Spor Toto Süper Lig 6. haftasında oynanan derbi maçta hakem Ali Palabıyık'ın tartışılan kararları üzerine Hıncal Uluç son derece farklı ve çarpıcı yorumlarda bulundu. Hakemden ziyade özellikle Fenerbahçeli Janssen'e dikkat çeken Hıncal Uluç, A Spor'da sarı lacivertlilerin yeni transferini sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş Janssen'in penaltısı ve Pepe'nin dirsek pozisyonu

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Ali Palabıyık'ın kararları A Spor'da masaya yatırıldı. Hıncal Uluç ise özellikle Fenerbahçeli futbolcu Janssen'i sert bir dille eleştirdi.

"JANSSEN SAHTEKAR BİR FUTBOLCU"

"Dünya sahalarında gördüğüm en sahtekar futbolcuları yönetmeyi soruyorum. Siz olsanız ne yaparsınız? Yanından geçse kendisini yer yatıyor. Önünde top, vursa kaleye gidecek. Kendisini yere atıyor. Nasıl olsa penaltı, adam da kırmızı görür. Bu Janssen deninen adamı kim getirdiyse Türkiye'ye, günahların en büyüğünü işlemişlerdir. Bizde yeterince sahtekar yokmuş gibi bir de dışarıdan getirdik.



Hıncal Uluç son olarak derbide Pepe ile Janssen arasındaki tartışılan dirsek pozisyonu hakkında, "Ne dirseği? Pepe topa bakıyor ve dönüyor burada. Dönerken dirseğini nasıl saklasın? Buna bir de kırmızı kart diyorlar." ifadelerini kullandı.