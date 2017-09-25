 İLK VOLKAN KUTLADI! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    İLK VOLKAN KUTLADI!

    İLK VOLKAN KUTLADI!

    'nin tecrübeli file bekçisi , Spor Toto Süper Ligi 6. haftasından oynanan Beşiktaş derbisinin ardından kaleyi koruyan takım arkadaşı 'yi ilk kutlayan kişi oldu.

    Beşiktaş derbisinde eldivenleri Kameni'ye kaptıran F.Bahçe kaptanı , son düdük sonrası arkadaşının yanına koştu.

    10 yıl sonra ilk kez ligde bir derbide yedek bekleyen tecrübeli file bekçisinin, Kamerunlu oyuncuya, "İyi bir performans sergiledin, önemli kurtarışlar yaptın. Bizim için derbilerin önemi büyüktür. Seni kutluyorum" dediği öğrenildi. Bu arada teknik direktör Kocaman'ın da Kameni'ye "Arkadaşlarına güven verdin" diyerek teşekkür ettiği bildirildi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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