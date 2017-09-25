İLK VOLKAN KUTLADI!
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Spor Toto Süper Ligi 6. haftasından oynanan Beşiktaş derbisinin ardından kaleyi koruyan takım arkadaşı Carlos Kameni'yi ilk kutlayan kişi oldu.
10 yıl sonra ilk kez ligde bir derbide yedek bekleyen tecrübeli file bekçisinin, Kamerunlu oyuncuya, "İyi bir performans sergiledin, önemli kurtarışlar yaptın. Bizim için derbilerin önemi büyüktür. Seni kutluyorum" dediği öğrenildi. Bu arada teknik direktör Kocaman'ın da Kameni'ye "Arkadaşlarına güven verdin" diyerek teşekkür ettiği bildirildi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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Derbi startı bugün
Toplam 1
Yorum
fatih ersun hocanın azmi,heyecanı kaybolmuş.maç bitse de gitsek havasında.şunu da belirtmeliyim iyi bir ersun yanal bizi hedeflerimize ulaştırır
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PENALTI DEĞİLDİ
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Yorum
ephe atibanın elide kasıtlı değildi o zaman, ya da medelin yaptığı, yok böyle bir açıklama şaka gibi
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
Toplam 1
Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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