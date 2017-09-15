İki müjde birden

Üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de moralleri yükselten haberler var. Vardar'la oynanan rövanş maçında sakatlanıp Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen, bir süredir ise özel program dahilinde çalışan Alper Potuk, nihayet takımla çalışmalara başladı. Aykut Kocaman'ın, sakatlığından eser kalmayan yıldızını buna rağmen riske etmeyip 6. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbiye saklayacağı öğrenildi.

TAZE KAN: FERNANDAO!

Bir süredir takımla çalışan ve formunu giderek yükselten Mehmet Ekici'nin ise tamamen hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında oynayacağı vurgulandı. Orta sahaya çift yönlü oynayacak oyuncular arayan Aykut Kocaman'ın, Ekici'nin takıma katılmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi. Mehmet Ekici gibi Jose Fernandao'nun da bu haftadan itibaren süre almaya başlayacağı ve sarı lacivertlilerin ofans hattında alternatifleri artıracağı öğrenildi.



İKİ MAÇI KAÇIRMIŞTI

24 Ağustos'taki Vardar maçında sakatlanan Alper, G.Birliği ve Başakşehir maçlarında oynayamamıştı. Tamamen iyileşen yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelecek.



'OYNAMAK İSTİYORUM'?

Antrenmanlar dışında da özel programla çalışan Mehmet Ekici, kendisini çok iyi hissettiğini ve Aytemiz Alanyaspor maçında oynamak istediğini söyledi.