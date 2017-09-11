 Volkan Demirel sezon sonu yolcu – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Volkan Demirel sezon sonu yolcu

    Volkan Demirel sezon sonu yolcu

    Sezon başında Amerika’ya gitme kararını yeni sözleşme teklifi sonrası erteleyen tecrübeli isim, Başakşehir maçında ıslıklanmasının ardından sezon sonunda ayrılma kararı aldı. Yönetimin de düşüncesi bu yönde.

    Akşam gazetesinin haberine göre, Süper Lig maçlarında üst üste hatalı goller yemesinden dolayı F.Bahçe'nin puanlar kaybetmesine neden olan Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında da kötü bir performans sergileyen ve taraftar tarafından ıslıklanan Demirel'in ayrılma kararını aldığı belirtildi.

    Sarı-Lacivertli Yönetim de 36 yaşındaki file bekçisi ile yapılan sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Demirel, 40 yasına kadar F.Bahçe'nin kalesini korumayı hedefledigini dile getiriyordu.

    PROTESTO ETMEKTE HAKLILAR

    Geçtigimiz sezonun bitimiyle birlikte eşi ile birlikte Amerika'ya giderek kariyerini orada devam etme kararı alan Demirel, Sarı-Lacivertli Yönetimin, 'kal' ısrarı sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yasanan bu olumsuz gelismeler sonrası tecrübeli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda geçeklestirecek.

    Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yönelik tepkisi ile "Kötü bir performans sergiledigim dogru. Protesto etmekte haklılar. Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim" degerlendirmesinde bulunmuştu.

    SON 13 MAÇTA 20 GOL YEDI

    F.Bahçe formasıyla 16. sezonu geçiren Demirel, son 13 resmi maçı da gol yemeden tamamlayamadı. Kalesini son olarak 23 Nisan'da G.Saray'la oynanan derbi maçta gole kapatan tecrübeli file bekçisi, daha sonra oynanan 13 maçta kalesinde 20 gol gördü. 36 yasındaki file bekçisi, geçtigimiz sezon 42 maçta forma giydi. Bu sezon altı maçta görev aldı. F.Bahçe'nin kariyeri boyunca toplamda 466 kez sahaya çıktı.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan Demirel sezon sonu yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.