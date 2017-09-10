Fener Arsenal'li yıldıza teklif götürmüş

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jack Wilshere'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orta alana iki yönlü oynayabilen oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde Arsenal'den Jack Wilshere'i transfer etmek istediği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Sarı Lacivertliler orta saha oyuncusu için Londra ekibine 11 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Arsenal, bu teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe, daha sonra kiralık önerisinde bulunsa da İngilizlerden olumsuz yanıt geldi.





Geçtiğimiz, Bournemouth'ta kiralık oynayan Wilshere, 29 maçta 2 asist yaptı.



