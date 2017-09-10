Fener Arsenal'li yıldıza teklif götürmüş
Fenerbahçe'nin Arsenal'li orta saha oyuncusu Jack Wilshere'i transfer etmek istediği ancak İngilizlerden olumsuz cevap aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jack Wilshere'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orta alana iki yönlü oynayabilen oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde Arsenal'den Jack Wilshere'i transfer etmek istediği öğrenildi.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Sarı Lacivertliler orta saha oyuncusu için Londra ekibine 11 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Arsenal, bu teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe, daha sonra kiralık önerisinde bulunsa da İngilizlerden olumsuz yanıt geldi.
Geçtiğimiz, Bournemouth'ta kiralık oynayan Wilshere, 29 maçta 2 asist yaptı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:53
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Düello Başakşehir'in
Toplam 14
Yorum
sami gecen yil hazirlik doneminde takimin basinda olmayan, ve transferleri kendisi yapmayan, hic transfer yapmayan Advocat niye gonderildi
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Tosic, Konya’ya karşı yok
Toplam 1
Yorum
mert bu yıl şampiyon olmak için 85 puan şart
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 32
Yorum
hasan ali hasan aliyle yıne anlastılarya ılk basta sezon baslamadan hersey belleıydı yonetım ıstfa edın artık
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