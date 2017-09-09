Özel Vincent Janssen dosyası

Vincent Janssen 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'nın Heesch kentinde doğdu.

Altyapı kariyerinde Oss, NEC Nijmegen ve Feyenoord'da top koşturan Janssen, Feyenoord formasıyla Hollanda U19 şampiyonluğu yaşadı.

Profesyonel futbol kariyerine Hollanda ikinci lig ekiplerinden Almere City'de başlayan başarılı futbolcu ligde 2013-14 sezonunda 10, 2014-15 sezonunda ise 18 gol kaydetti.

Janssen'in Almere City'deki başarılı performansı onu Hollanda'nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar'a taşıdı.







Hollandalı oyuncu, AZ Alkmaar'da 2015-16 sezonunu rüya gibi geçirdi. Hollanda'da en üst seviyedeki ilk yılında ligde 28 gol kaydeden Janssen sezonu gol kralı olarak tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Hollanda Kupası'nda da bir gol atan Janssen, toplamda 33 gol kaydettiği sezonda Hollanda'da yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Johan Cruyff ödülünü kazandı.

Janssen, AZ Alkmaar'daki müthiş performansı sayesinde Hollanda Milli Takımı'ndan da davet aldı. İlk maçına 25 Mart 2016'da Fransa karşısında çıkan yıldız oyuncu bu maçın dört gün sonrasında milli formayla ilk golünü İngiltere'ye attı. Kaydettiği penaltı golünün yanı sıra maçta bir de asist yapan Janssen, Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Hollandalı, 2016-17 sezonu başında 22 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tuttu. 2015 Mayıs'ında Hollanda ikinci liginde oynayan futbolcu 2016 Temmuz'unda Premier Lig devine transfer olarak Şampiyonlar Ligi seviyesine yükseldi.

Premier Lig'de 7'si ilk 11'de olmak üzere 27 maça çıkan Vincent Janssen 2 gol 2 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu lig kupasında iki maçta iki gol atarken, FA Cup'ta çıktığı 3 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.







Jansen, Premier Lig'deki ilk sezonunda istediği kadar süre alamasa da milli takımdaki gelişimini sürdürdü. 2018 Dünya Kupası elemelerinde 6 maça ilk 11'de çıkan Janssen, Portakallar'ın forvet hattındaki en önemli alternatifi oldu.

Başarılı futbolcu Belarus ve Lüksemburg maçlarında da birer gol kaydetti.

Janssen, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'la da Hollanda Milli Takımı'nda birlikte çalışıyor.

Ceza sahası içinde iyi bir bitirici olarak ön plana çıkan Janssen, takım oyununa da direkt katkıda bulunan bir oyuncu.

Topu tutma ve saklama konusunda becerikli olan genç forvet, pasör özellikleriyle de oyunu ön tarafta oyunu şekillendirebilen bir isim.

Fenerbahçe'de bir yıl kiralık olarak forma giyecek olan Vincent Janssen; Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Jeremain Lens ve Gregory van der Wiel'den sonra sarı lacivertlilerin 6. Hollandalı oyuncusu oldu.