F.Bahçe'nin yeni golcüsü Janssen'in ilginç istatistiği...
09 Eylül 2017, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vincent Janssen, İngiltere'de ikisi lig kupasında, ikisi F.A. Cup'ta ikisi de Premier Lig'de olmak üzere attığı 6 golün dördü penaltıdan kaydetti.
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