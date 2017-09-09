 Fenerbahçe'de her şey silbaştan – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de her şey silbaştan

    Fenerbahçe'de her şey silbaştan

    Transfer döneminde tam 10 futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve kaleci Fabiano’yu da yeni sezonda takımda düşünmedi.

    Transfer sezonu dün gece saat 00.00'da sona ererken, takımların da yeni sezon kadroları belli oldu.

    Takımın başına Aykut Kocaman'ı geçiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için tam 10 futbolcuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 9 futbolcuyla yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve Fabiano'yu da kadrosuna dahil etmedi. Finansal Fair Play nedeniyle bir süre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, özellikle Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'in 12,5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılmasının ardından harekete geçti. Bu sezon futbolcu satışından 18 milyon 360 bin Euro kasasına koyan sarı-lacivertli takım, bonservislere ise 17 milyon Euro harcadı.

    SORUNLU İSİMLER GÖNDERİLDİ
    Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu ismin yanı sıra Emenike'yi Yunanistan ekibi Olympiakos'a, Miroslav Stoch'u Slavia Prag'a, Hakan Çinemre'yi Göztepe'ye, Ertuğrul Taşkıran'ı da Boluspor'a bonservisiyle verdi. Salih Uçan, İsviçre'nin Sion ekibine kiralık olarak gönderilirken, sezon başında kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Volkan Şen'le de ilişkiler kesildi. Van der Wiel, 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Cagliari takımına giderken, Volkan Şen de bedelsiz olarak transferin son gününde Trabzonspor'a imza attı. Altyapıdan çıkan isimlerden olan Beykan Şimşek de Sakaryaspor'a kiralık olarak gitti.

    SON BOMBA VİNCENT JANSSEN
    Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Malaga'dan Carlos Kameri ve Cagliari'den Mauricio Isla'yı bonservis bedeli olmadan kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto ve Tottenham'dan Vincent Janssen'i de 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Giuliano'yu ise, Trabzonspor'un devreye girmesi sebebiyle 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek takıma kattı. Bu ismin yanı sıra Villarreal'den Roberto Soldado, Monaco'dan Nabil Dirar, Lyon'dan Mathieu Valbuena ve Rabotnicki'den Eljif Elmas, bonservis ödenerek alınan isimler oldu.

    FENERBAHÇE'YE GELEN İSİMLER
    Giuliano: Zenit
    Roberto Soldado: Villarreal
    Nabil Dirar: Monaco
    Mathieu Valbuena: Lyon
    Mauricio Isla: Cagliari
    Carlos Kameni: Malaga
    Mehmet Ekici: Trabzonspor
    Eljif Elmas: Rabotnicki
    Vincent Janssen: Tottenham (Kiralık)
    Luis Neto: Zenit (Kiralık)

    FENERBAHÇE'DEN GİDEN İSİMLER
    Simon Kjaer: Sevila
    Emmanuel Emenike: Olympiakos
    Gregory van der Wiel: Cagliari
    Miroslav Stoch: Slavia Prag
    Hakan Çinemre: Göztepe
    Ertuğrul Taşkıran: Boluspor
    Volkan Şen: Serbest
    Beykan Şimşek: Sakaryaspor (Kiralık)

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:50
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