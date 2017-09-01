Evinde şans tanımıyor

Medipol Başakşehir ligde F.Bahçe'nin belalısı olan takımlardan. Ancak sarılacivertliler, zorlu rakibine Kadıköy'de şans tanımıyor. Son 3 sezonda iki takımın Ülker Stadı'nda oynadığı karşılaşmaları Kanarya 2-0 ve iki kez 1-0'lık skorlarla kazandı.