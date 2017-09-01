 Evinde şans tanımıyor – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Evinde şans tanımıyor

    Evinde şans tanımıyor
    Medipol Başakşehir ligde F.Bahçe'nin belalısı olan takımlardan. Ancak sarılacivertliler, zorlu rakibine Kadıköy'de şans tanımıyor. Son 3 sezonda iki takımın Ülker Stadı'nda oynadığı karşılaşmaları Kanarya 2-0 ve iki kez 1-0'lık skorlarla kazandı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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