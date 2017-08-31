Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü transferi böyle duyurdu:



Kulübümüz, Zenit'te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır.

Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto'nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.



Luis Neto kimdir?

26 Mayıs 1988 tarihinde Portekiz'in Varzim şehrinde doğan Luis Neto, profesyonel kariyerine 2006 yılında Varzim kulübünde başladı.

Daha sonra sırasıyla Nacional ve Siena'da forma giyen Neto, İtalya'da gösterdiği performansla Rusya'nın flaş ekibi Zenit'in dikkatini çekti ve 2013 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Zenit'e geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves'le yakın bir dostluğu bulunan Neto, akıcı bir şekilde Rusça konuşabiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de adaptasyon sorunu yaşaması beklenmiyor.