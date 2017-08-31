Başkana imza için eleştiri
Başkan Yıldırım'ın katıldığı canlı yayında "Terraneo bizi kandırdı. Persie'nin sakatlığını sakladı" sözlerinin yankısı sürüyor.
Camia içinde bazı isimler böyle bir durum varsa İtalyan sportif direktör aleyhine konunun FIFA'ya neden taşınmadığını sorgulamaya başladı. Yönetim, Terraneo'nun görevine son verirken karşılıklı bir beyanname imzaladı. O beyannamede iki taraf 'karşılıklı dava açmama'yı sözleşmeye ekledi. Muhalif kanadın, başkanı bu belgeyi imzalaması nedeniyle eleştirdiği bildirildi.
'Her transferde komisyon aldı'
Kulüp içinde Terraneo ile ilgili çarpıcı iddialar da konuşulmaya başladı. Buna göre İtalyan spor adamının Beşiktaş'a bedavaya gidecek Van Persie için 7 milyon euro ödettiği, Ba, Fabiano ve Markovic konusunda fazladan menajer ücreti verdirdiği, başka bir kulübün 4.5 milyon euro teklif edip anlaştığı Josef'e 8 milyon verdirdiği ileri sürüldü. Terraneo'nun bu transferleri bizzat İtalya'dan bir avukatlık bürosu üzerinden kimseye danışmadan yaptırdığı ve komisyon aldığı iddialar arasında.
'Her transferde komisyon aldı'
Kulüp içinde Terraneo ile ilgili çarpıcı iddialar da konuşulmaya başladı. Buna göre İtalyan spor adamının Beşiktaş'a bedavaya gidecek Van Persie için 7 milyon euro ödettiği, Ba, Fabiano ve Markovic konusunda fazladan menajer ücreti verdirdiği, başka bir kulübün 4.5 milyon euro teklif edip anlaştığı Josef'e 8 milyon verdirdiği ileri sürüldü. Terraneo'nun bu transferleri bizzat İtalya'dan bir avukatlık bürosu üzerinden kimseye danışmadan yaptırdığı ve komisyon aldığı iddialar arasında.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:04
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