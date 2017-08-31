 Başkana imza için eleştiri – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Başkana imza için eleştiri

    Başkana imza için eleştiri

    Başkan Yıldırım'ın katıldığı canlı yayında " bizi kandırdı. Persie'nin sakatlığını sakladı" sözlerinin yankısı sürüyor.

    Camia içinde bazı isimler böyle bir durum varsa İtalyan sportif direktör aleyhine konunun FIFA'ya neden taşınmadığını sorgulamaya başladı. Yönetim, Terraneo'nun görevine son verirken karşılıklı bir beyanname imzaladı. O beyannamede iki taraf 'karşılıklı dava mama'yı sözleşmeye ekledi. Muhalif kanadın, başkanı bu belgeyi imzalaması nedeniyle eleştirdiği bildirildi.

    'Her transferde komisyon aldı'
    Kulüp içinde ile ilgili çarpıcı iddialar da konuşulmaya başladı. Buna göre İtalyan spor adamının Beşiktaş'a bedavaya gidecek Van Persie için 7 milyon euro ödettiği, Ba, Fabiano ve Markovic konusunda fazladan menajer ücreti verdirdiği, başka bir kulübün 4.5 milyon euro teklif edip anlaştığı Josef'e 8 milyon verdirdiği ileri sürüldü. Terraneo'nun bu transferleri bizzat İtalya'dan bir avukatlık bürosu üzerinden kimseye danışmadan yaptırdığı ve komisyon aldığı iddialar arasında.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:04
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