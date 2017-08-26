''Gerekli tamiratı yapacağız''
Vardar maçından sonra soru almamasını, “Söyleyecek fazla bir şey yoktu” diye savunan tecrübeli hoca, “Yeni bir gün başladı. Gerekli tamiratı yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın” dedi
EN ZORDA KAÇMADIM
F.Bahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın."
G.SARAY GİBİ 2 GALİBİYET DÜZE ÇIKARIR
Aykut Kocaman takıma da ilk terapisini maçtan sonra yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, "100 kez oynasak 98'inde yeneceğimiz bir takıma karşı şanssızlığı yaşadık. Artık önümüze bakmalıyız. G.Saray da Östersunds'a elendi. Taraftar kombineleri yaktı. Sonra iki maç kazandılar, şimdiden şampiyon ilan edildiler. Biz de 2-3 maç üstü üste kazanıp, geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:24
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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