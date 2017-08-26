Vardar maçından sonra soru almamasını, “Söyleyecek fazla bir şey yoktu” diye savunan tecrübeli hoca, “Yeni bir gün başladı. Gerekli tamiratı yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın” dedi

F.Bahçe'nin Vardar'a elendiği maçın ardından basın toplantısında gazetecilerden soru almayan Aykut Kocaman bu tavrını yaşadığı hayal kırıklığına bağladı. Dün bir açıklama yapan tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: "Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik.



EN ZORDA KAÇMADIM

F.Bahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın."



G.SARAY GİBİ 2 GALİBİYET DÜZE ÇIKARIR

Aykut Kocaman takıma da ilk terapisini maçtan sonra yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, "100 kez oynasak 98'inde yeneceğimiz bir takıma karşı şanssızlığı yaşadık. Artık önümüze bakmalıyız. G.Saray da Östersunds'a elendi. Taraftar kombineleri yaktı. Sonra iki maç kazandılar, şimdiden şampiyon ilan edildiler. Biz de 2-3 maç üstü üste kazanıp, geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.