Mounier iddiası
Gustavo Gomez için Çizme’ye çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer ismin ise Bologna’nın 29 yaşındaki sol kanadı Anthony Mounier olduğu öğrenildi
RAKİP MARSİLYA!
Radyonun haberinde iki takımdan birinin 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitireceğini duyurdu. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon yalnızca 13 resmi maçta forma giydi. 1.74'lük oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Yemeden atmalıyız
Toplam 1
Yorum
ömer te. Hala savunma demezmi insan çıldırtır bu adam.arkadaş 2 gol yemişsin deplasmanda onuda biz attık kalemize ..neden korkuyosun neden çık oynaaa
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Güneş ifade verdi
Toplam 2
Yorum
ömer te. Kasıt yok der Kjarın boğazını sıkar.kasıt olsa ne olurdu peki ...
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Mounier iddiası
Toplam 1
Yorum
FB Yav bunu da alamazlar da bu kim?
Mounier iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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