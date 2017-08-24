Mounier iddiası

Gustavo Gomez için Çizme’ye çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer ismin ise Bologna’nın 29 yaşındaki sol kanadı Anthony Mounier olduğu öğrenildi

İtalya'da bulunan Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya, önceki günden bu yana Gustavo Gomez için Milan'lı yöneticilerle görüşme halindeydi. Paraguaylı savunmacının transferinde temaslarını sürdüren bu ikilinin, bir başka yıldızla ilgili de harekete geçtiği iddia edildi. Fransız RMC Radyosu, sarı-lacivertlilerin Marsilya'nın da gündeminde olan Bologna'nın sol kadanı Anthony Mounier'i istediğini belirtti.



RAKİP MARSİLYA!

Radyonun haberinde iki takımdan birinin 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitireceğini duyurdu. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon yalnızca 13 resmi maçta forma giydi. 1.74'lük oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.