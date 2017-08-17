 Nani'ye de Arda taktiği! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Nani'ye de Arda taktiği!

    Nani'ye de Arda taktiği!

    Fenerbahçe, eski futbolcusu Nani'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.

    Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun başında Valencia'ya 8.5 milyon Euro'ya sattığı Portekizli oyuncuyu geri almanın planlarını yapıyor.

    ARDA TAKTİĞİ UYGULANACAK
    Valencia'nın da kadrosunda görmek istemediği Nani'yi, satın almak yerine kiralama yöntemiyle getirmeye sıcak bakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Arda transferinde izlediği yöntemi uygulayacak.

    İspanyol ekibinin kiralama teklifine yanıtı ise olumsuz yönde olabilir. Böyle bir durumda ise satın alma yöntemi için pazarlıklar başlayacak.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:11
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