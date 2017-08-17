Nani'ye de Arda taktiği!
Fenerbahçe, eski futbolcusu Nani'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun başında Valencia'ya 8.5 milyon Euro'ya sattığı Portekizli oyuncuyu geri almanın planlarını yapıyor.
ARDA TAKTİĞİ UYGULANACAK
Valencia'nın da kadrosunda görmek istemediği Nani'yi, satın almak yerine kiralama yöntemiyle getirmeye sıcak bakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Arda transferinde izlediği yöntemi uygulayacak.
İspanyol ekibinin kiralama teklifine yanıtı ise olumsuz yönde olabilir. Böyle bir durumda ise satın alma yöntemi için pazarlıklar başlayacak.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 45
Yorum
gercek gs lıysan alcagını bırak git sinanı nasıl yaptılarsa selcuga daha vazlası olcak cıkamaz sahaya selcuk başka takıma git takımın kımyasını bozma iyi oynadı takım
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 45
Yorum
GS son 3 sezondur vasatın altında futbol oynuyor yılda 3.5 mil. euro alıyor, hiç düşünmeden yollayın, kötü oynuyorsan olması gereken bu.
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Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istiyor
Toplam 45
Yorum
helal etmıyom ona selcugu beş büyük almaz o nedenle gitmez ücmilyonu bırakıp . üc senedir doymadı haram zıkkım olsun ALLAH yetim hakkını yedirmez kul hakkımı
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