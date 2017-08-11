Fenerbahçe resmen duyurdu
Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Giuliano'nun kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:41
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Fenerbahçe'den taraftarlara mesaj
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kartal Bravo % 100 katılıyorum.
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yüz karası REZİL. KABADAYILIK YAPMAKLA OLMUYO BU İŞLER. BÖYLE DÖNERSİN
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Gol ümidi Robin
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Sakatlığın 3.senesi Rvp nin kariyerindeki son senesi bu sene oynadı oynadı yoksa bu ligde dahil yer bulamaz. Çin de Katar da zor takım bulur.
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