 Fenerbahçe resmen duyurdu – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe resmen duyurdu

    Fenerbahçe resmen duyurdu

    Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Giuliano'nun kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.

    Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

    Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

    Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş



    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe resmen duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.