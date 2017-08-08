 Ozan, Malaga yolcusu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Ozan, yolcusu

    Ozan, Malaga yolcusu

    Sturm Graz maçında ıslıklanınca “1 yıl kiralık gitsem galiba iyi olacak” diyerek takım arkadaşlarına dert yanan Ozan’a ayrılık gözüktü. Kanarya, genç oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen ’dan 7 milyon euro talep etti.

    , her an Fenerbahçe ile yollarını ayırabilir... La Liga ekiplerinden Malaga'nın milli futbolcuyu renklerine katmak için sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İspanya'da yayın yapan La Opinion De Malaga gazetesi bu görüşmeyi doğrularken, Fenerbahçe'nin 'dan 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Ozan Tufan'ın her an İspanya'nın yolunu tutabileceği belirtildi.

    Sturm Graz maçında oyundan çıkarken tribünlerin ıslıkladığı Ozan, maçtan sonra, "Galiba 1 yıl kiralık gitsem iyi olacak" diyerek takım arkadaşlarına dert yanmıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızı 2015-16 sezonu başında Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Altyapısından yetiştiği Bursapor'da 66 maçta 4 gol atıp 10 asist gerçekleştiren Ozan, büyük umutlarla getirildiği Fenerbahçe'de ise 86 resmi müsabakaya çıktı, 6 gol-6 asistilk bir skor katkısında bulundu. Ay-yıldızlı futbolcu, milli takım forması altında ise 33 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

    MALAGA TARAFTARLARI VİDEOLARINI PAYLAŞIYOR
    Malaga taraftarları, Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddiaları üzerine sarı-lacivertli yıldızın videolarını fan sayfalarında paylaşmaya başladı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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