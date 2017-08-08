Ozan, Malaga yolcusu
Sturm Graz maçında ıslıklanınca “1 yıl kiralık gitsem galiba iyi olacak” diyerek takım arkadaşlarına dert yanan Ozan’a ayrılık gözüktü. Kanarya, genç oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen Malaga’dan 7 milyon euro talep etti.
Sturm Graz maçında oyundan çıkarken tribünlerin ıslıkladığı Ozan, maçtan sonra, "Galiba 1 yıl kiralık gitsem iyi olacak" diyerek takım arkadaşlarına dert yanmıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızı 2015-16 sezonu başında Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Altyapısından yetiştiği Bursapor'da 66 maçta 4 gol atıp 10 asist gerçekleştiren Ozan, büyük umutlarla getirildiği Fenerbahçe'de ise 86 resmi müsabakaya çıktı, 6 gol-6 asistilk bir skor katkısında bulundu. Ay-yıldızlı futbolcu, milli takım forması altında ise 33 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
MALAGA TARAFTARLARI VİDEOLARINI PAYLAŞIYOR
Malaga taraftarları, Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddiaları üzerine sarı-lacivertli yıldızın videolarını fan sayfalarında paylaşmaya başladı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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