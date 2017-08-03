Lucas Perez İstanbul'a geldi

Arsenal'in İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'dan 20 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı ancak Topçular'ın iki dünya yıldızı Alexis Sanchez ve Olivier Giroud'nun gölgesinde kalan 28 yaşındaki Perez, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladı.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve şu an Kalamış'ta bir otelde kalan İspanyol futbolcunun öncelikli olarak satın alma opisyonuyla kiralanacağı öğrenildi.

Lucas Perez geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol atmış, 5 de asist yapmıştı.