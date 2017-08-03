Lucas Perez İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol golcü Lucas Perez'i İstanbul'a getirdi.
Arsenal'in İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'dan 20 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı ancak Topçular'ın iki dünya yıldızı Alexis Sanchez ve Olivier Giroud'nun gölgesinde kalan 28 yaşındaki Perez, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladı.
Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve şu an Kalamış'ta bir otelde kalan İspanyol futbolcunun öncelikli olarak satın alma opisyonuyla kiralanacağı öğrenildi.
Lucas Perez geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol atmış, 5 de asist yapmıştı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:31
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
1907 alabilirsek çok iyi transfer olacak
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Tudor bir forvet daha istedi
Toplam 19
Yorum
TCelcius Alın alın sonra 2 sene daha men yiyeceksiniz zaten avrupadan. Ha pardon sizin için zaten sorun değil nasıl olsa ELENİYORSUNUZ östersundslara
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Beşiktaş'tan transfer operasyonu
Toplam 8
Yorum
Kartalistan biraz geç oldu ama hem sag bek hem stoper oynayan lazim. Beck ile Tosiç'le yine kötü bir lig baslangici ve Samp liginde 6-0 istemiyoruz lan!
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