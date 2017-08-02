 Kjaer parasıyla Teodorczyk – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kjaer parasıyla

    Kjaer parasıyla Teodorczyk

    Birkaç gündür gündemde olan Anderlecht'li konusunda da Belçika basını yeni gelişmelere yer verdi.

    HNL gazetesi, Kanarya'nın bu transferi hafta sonuna kadar bitirebileceğini yazarken, Kjaer'in satılmasıyla oluşacak bütçenin için kullanılacağını öne sürdü. Hatta Anderlecht teknik heyetinin, Teodorczyk'un boşluğunu takım içinde Isaac Thelin'i daha iyi çalıştırarak dolduracağı bilgisini paylaştı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer parasıyla Teodorczyk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.