Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti!
Fransız yıldızı ikna eden sarı-lacivertliler, PSG ile yaşanan bazı pürüzleri giderdikten sonra imzaları attıracak. Yarın ya da çarşamba günü İstanbul’a gelmesi beklenen Ben Arfa’nın Göztepe ile oynanacak ligin ilk maçında sahada olması planlanıyor.
Sorun, Ben Arfa'nın PSG'den henüz tahsil edemediği 7 milyon euro tutarındaki imza parası... Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı sohbette bu sorundan bahsetmişti.
FFP KURALLARINA TAKILMAYACAK
Ben Arfa'nın alacağını tahsil etmesi demek, PSG'nin Fenerbahçe'den bonservis bedeli isteyeceği anlamına geliyor. Buna sıcak bakmayan sarı-lacivertli yetkililerin, "7 milyon euro'nun yarısını siz, yarısını da biz ödeyelim" teklifi ile PSG'li yetkilileri ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Bu yolla Ben Arfa'nın bedelsiz olarak FFP kurallarına takılmadan transfer edilmesinin de yolu açılacak. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaşanan bu pürüz yapılan ön görüşmelerle büyük ölçüde giderildi. Paris'teki zirvede kesin anlaşma çıkacağı, Ben Arfa'nın yarın ya da çarşamba günü İstanbul'a getirtileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin planı, Ben Arfa'yı 12 Ağustos'ta Göztepe ile oynanacak ilk lig maçında hazır hale getirerek oynatmak...
5.2 MİLYON EURO ALACAK
En az üç yıllık sözleşme imzalaması beklenen Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maliyetinin 5.2 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
Toplam 1
Yorum
öğretici ben olsam hakanı tutar serdar azizi öneririm bursaya 5 milyon euroya stoper lazımsa süper bir milli takımın süper stoperini çakarım onlara !
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''İşime son verildi!''
Toplam 2
Yorum
YILLARIN KURDU TAZMİNAT ALMADAN GİDER Mİ :-)) FATİH TERİM HİÇ BİR İŞİNİ KOLAY KOLAY YARIDA BIRAKMAZ.. ANCA BIRAKTIRILIR.. EE TABİİ ONUNDA BİR BEDELİ VAR..TAZMİNATINI ALMADAN GİTMEZDİ :-)
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Sola Uğur Çiftçi iddiası
Toplam 1
Yorum
CAROLE GİDERSE 2 Cİ SOL BEK ADAYI..!! AMA İLK 11 SOL BEKİ KESİN YABANCI OLUCAK...!
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