 Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti!

    Fener, Ben Arfa'yı almaya gitti!

    Fransız yıldızı ikna eden sarı-lacivertliler, PSG ile yaşanan bazı pürüzleri giderdikten sonra imzaları attıracak. Yarın ya da çarşamba günü İstanbul’a gelmesi beklenen Ben Arfa’nın Göztepe ile oynanacak ligin ilk maçında sahada olması planlanıyor.

    Ve Kanarya bir büyük yıldızı daha renklerine katıyor. , son anda çok büyük bir aksilik yaşanmazsa yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertli bazı yöneticiler, 30 yaşındaki on numaranın transferini kesin olarak bitirmek için dün Paris'e uçtu. Burada oyuncu ve PSG'li yöneticilerle buluşacak olan yöneticiler, transfere son noktayı koyacak.

    Sorun, Ben Arfa'nın PSG'den henüz tahsil edemediği 7 milyon euro tutarındaki imza parası... Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı sohbette bu sorundan bahsetmişti.

    FFP KURALLARINA TAKILMAYACAK
    Ben Arfa'nın alacağını tahsil etmesi demek, PSG'nin Fenerbahçe'den bonservis bedeli isteyeceği anlamına geliyor. Buna sıcak bakmayan sarı-lacivertli yetkililerin, "7 milyon euro'nun yarısını siz, yarısını da biz ödeyelim" teklifi ile PSG'li yetkilileri ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Bu yolla Ben Arfa'nın bedelsiz olarak FFP kurallarına takılmadan transfer edilmesinin de yolu açılacak. Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaşanan bu pürüz yapılan ön görüşmelerle büyük ölçüde giderildi. Paris'teki zirvede kesin anlaşma çıkacağı, Ben Arfa'nın yarın ya da çarşamba günü İstanbul'a getirtileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin planı, Ben Arfa'yı 12 Ağustos'ta Göztepe ile oynanacak ilk lig maçında hazır hale getirerek oynatmak...

    5.2 MİLYON EURO ALACAK
    En az üç yıllık sözleşme imzalaması beklenen Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maliyetinin 5.2 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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