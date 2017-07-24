 'İsla’ya karşılık üç maç' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'İsla’ya karşılık üç maç'

    'İsla’ya karşılık üç maç'

    İsla F.Bahçe’ye bedava mı yoksa bonservis bedeli ile mi geldi? Bu soru Cagliari’nin genel menajeri Passetti’ye soruldu; yanıt ise kaçamaktı: F.Bahçe ile üç hazırlık maçı oynayacağız.

    Fenerbahçe, 'yı 3 yıllığına renklerine katarken, Şilili sağ bek için Cagliari kulübüne bonservis bedeli ödenip ödenmediği açıklanmadı. Gelen bilgiler ağırlıklı olarak "ödenmediği" şeklinde ancak yanıt hala muamma... Cagliari Genel Menajeri Mario Passetti, konu ile ilgili İtalyan basınına açıklamalar yaptı, Passetti fazla sır vermezken bazı detayları paylaştı:

    "İsla mı? O çok önemli bir transfer operasyonuydu. Detaylara fazla girmeyeceğim. Kontrata Fenerbahçe ile üç hazırlık maçı oynama maddesi de koyduk. Henüz tarihi netleştirmedik ama ilki muhtemelen 7 Ağustos'ta İstanbul'da. 5'inde Crotone ile de bir karşılaşmamız var. Yakında F.Bahçe maçının tarihi netleşecek" dedi. Maçın tüm gelirinin Cagliari'ye bırakılacağı öğrenildi.

    EN ÇOK ASİST YAPAN SAVUNMACI
    Geçen sezon Cagliari formasıyla çıktığı 34 maçta yaptığı 7 asistle İtalya Ligi'nin o sezon en çok gol pası veren savunmacısı olan İsla, Juventus'ta 4 şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki sağ bek, Juve ile 2 kez de İtalya Süper Kupası'nı kaldırırken, Şili Milli Takımı ile iki kez Copa Amerika şampiyonlukları elde etti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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