'İsla’ya karşılık üç maç'
İsla F.Bahçe’ye bedava mı yoksa bonservis bedeli ile mi geldi? Bu soru Cagliari’nin genel menajeri Passetti’ye soruldu; yanıt ise kaçamaktı: F.Bahçe ile üç hazırlık maçı oynayacağız.
"İsla mı? O çok önemli bir transfer operasyonuydu. Detaylara fazla girmeyeceğim. Kontrata Fenerbahçe ile üç hazırlık maçı oynama maddesi de koyduk. Henüz tarihi netleştirmedik ama ilki muhtemelen 7 Ağustos'ta İstanbul'da. 5'inde Crotone ile de bir karşılaşmamız var. Yakında F.Bahçe maçının tarihi netleşecek" dedi. Maçın tüm gelirinin Cagliari'ye bırakılacağı öğrenildi.
EN ÇOK ASİST YAPAN SAVUNMACI
Geçen sezon Cagliari formasıyla çıktığı 34 maçta yaptığı 7 asistle İtalya Ligi'nin o sezon en çok gol pası veren savunmacısı olan İsla, Juventus'ta 4 şampiyonluk yaşadı. 29 yaşındaki sağ bek, Juve ile 2 kez de İtalya Süper Kupası'nı kaldırırken, Şili Milli Takımı ile iki kez Copa Amerika şampiyonlukları elde etti.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
'İsla’ya karşılık üç maç' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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