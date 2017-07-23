Wiel’e teklif yağıyor
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Van der Wiel'e yeni bir teklif daha geldi.
Daha önce bir çok takımın almak istediği Hollandalı oyuncunun şimdi de İngiliz takımlarından Swensea City'nin gündeminde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu konuda henüz resmi bir teklif ulaşmadığını belirtirken, tekliflerin değerlendireleceğini kaydetti.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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