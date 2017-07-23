Wiel’e teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Van der Wiel'e yeni bir teklif daha geldi.

Daha önce bir çok takımın almak istediği Hollandalı oyuncunun şimdi de İngiliz takımlarından Swensea City'nin gündeminde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu konuda henüz resmi bir teklif ulaşmadığını belirtirken, tekliflerin değerlendireleceğini kaydetti.