 Wiel’e teklif yağıyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Wiel’e teklif yağıyor

    Wiel’e teklif yağıyor

    Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği 'e yeni bir teklif daha geldi.

    Daha önce bir çok takımın almak istediği Hollandalı oyuncunun şimdi de İngiliz takımlarından Swensea City'nin gündeminde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu konuda henüz resmi bir teklif ulaşmadığını belirtirken, tekliflerin değerlendireleceğini kaydetti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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