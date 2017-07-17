'Skora değil çalışmaya bak'
Yeni file bekçisi Kameni, kamptaki maç sonuçlarının kimseyi yanıltmamasını istedi. "Önemli olan skor değil, nasıl çalıştığımız" diyen usta eldiven, "Savunmada oynayan arkadaşlarımızla iletişimimiz güçleniyor. Hiçbir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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