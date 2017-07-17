 'Skora değil çalışmaya bak' – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'Skora değil çalışmaya bak'

    'Skora değil çalışmaya bak'
    Yeni file bekçisi Kameni, kamptaki maç sonuçlarının kimseyi yanıltmamasını istedi. "Önemli olan skor değil, nasıl çalıştığımız" diyen usta eldiven, "Savunmada oynayan arkadaşlarımızla iletişimimiz güçleniyor. Hiçbir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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