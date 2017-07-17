Fenerbahçe'nin yüzü yine gülemedi

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman takımını sahaya Kameni, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Josef, Ozan, Dirar, Aatıf, Stoch ve Ahmethan 11'iyle sürerken, ikinci yarıda Hasan Ali, Alper, Valbuena, Salih, Oğuz Kağan ve Samed'e de şans verdi.

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte güçlük çekerken Athletic Bilbao, 18. dakikada Şener'in rakibine yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltı kazandı. Ancak atışı kullanan Aritz Aduriz, topu auta gönderdi.

Golsüz beraberlikle sona eren ilk yarının ardından maçın ikinci yarısında da oyunun genel görüntüsü değişmedi ve 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Alper Potuk, 65. dakikada topsuz alanda geçirdiği sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 19 Temmuz Çarşamba günü Monaco ile oynayacak.