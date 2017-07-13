'Direk kıran' Niang Fener'e

Hücum bölgesine bir değil iki takviye birden yapacağı belirtilentransfer çalışmalarını sürdürürken,medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı.'ta yer alan habere göre,'ın gözden çıkardığıile anlaştı.'nın yanı sıra'de de yankı uyandıran haberde, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde'da olacağı belirtildi.Sol kanadın yanı sıra santrfor olarak da görev yapabilen, kariyerinin ilk dönemindeolarak gösteriliyordu. Ancakasıllıyıldız, büyük umutlarla geldiği'da beklentilerin altında kalınca sırasıylave'a kiralık verildi. Gücü, sürati ve sert şutlarıyla öne çıkan'ın'de de kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.