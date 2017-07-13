'Direk kıran' Niang Fener'e
İtalyan medyası, henüz 18 yaşındayken çektiği sert şutla kale direğini kıran M’Baye Niang’ın F.Bahçe’ye transfer olacağını duyurdu. Sert şutlarının yanı sıra gücü ve süratiyle de ön plana çıkan sol kanat oyuncusunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği ileri sürüldü.
Sol kanadın yanı sıra santrfor olarak da görev yapabilen Niang, kariyerinin ilk döneminde "Yeni Trezeguet" olarak gösteriliyordu. Ancak Senegal asıllı Fransız yıldız, büyük umutlarla geldiği Milan'da beklentilerin altında kalınca sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'a kiralık verildi. Gücü, sürati ve sert şutlarıyla öne çıkan Mbaye Niang'ın Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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