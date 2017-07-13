 'Direk kıran' Niang Fener'e – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'Direk kıran' Niang Fener'e

    'Direk kıran' Niang Fener'e

    İtalyan medyası, henüz 18 yaşındayken çektiği sert şutla kale direğini kıran M’Baye Niang’ın F.Bahçe’ye transfer olacağını duyurdu. Sert şutlarının yanı sıra gücü ve süratiyle de ön plana çıkan sol kanat oyuncusunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği ileri sürüldü.

    Hücum bölgesine bir değil iki takviye birden yapacağı belirtilen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Skysport'ta yer alan habere göre, F.Bahçe Milan'ın gözden çıkardığı Mbaye Niang ile anlaştı. İtalya'nın yanı sıra İngiltere'de de yankı uyandıran haberde, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı belirtildi.

    Sol kanadın yanı sıra santrfor olarak da görev yapabilen Niang, kariyerinin ilk döneminde "Yeni Trezeguet" olarak gösteriliyordu. Ancak Senegal asıllı Fransız yıldız, büyük umutlarla geldiği Milan'da beklentilerin altında kalınca sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'a kiralık verildi. Gücü, sürati ve sert şutlarıyla öne çıkan Mbaye Niang'ın Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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