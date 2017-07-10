 Dirar’a kapı açıldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Dirar’a kapı açıldı

    Dirar’a kapı açıldı

    ’nın oynanan ilk hazırlık maçında dökülmesi, ’ı önlem almaya itti. Kocaman, idmanlarda ’ı sağ bekte denemeye başlayacak.

    Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında Juventus Bükreş karşısında aldığı yenilgi belki "eyvah eyvah" dedirtmedi ama Aykut Kocaman'ı endişelendirmeye yetti. Özellikle 'nın yaptığı hatalar, tecrübeli teknik adamı sağ bekte önlemler almaya itti.

    Kocaman'ın "Nerede oynayacağına karar veremedik" dediği Nabil Dirar'ı idmanlarda sağ bekte denemeye başlayacağı öğrenildi. Sağ açık orijinli olan Faslı oyuncu, savunmada oynamayı daha çok sevdiğini söylemişti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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