Dirar’a kapı açıldı
Şener Özbayraklı’nın oynanan ilk hazırlık maçında dökülmesi, Aykut Kocaman’ı önlem almaya itti. Kocaman, idmanlarda Nabil Dirar’ı sağ bekte denemeye başlayacak.
Kocaman'ın "Nerede oynayacağına karar veremedik" dediği Nabil Dirar'ı idmanlarda sağ bekte denemeye başlayacağı öğrenildi. Sağ açık orijinli olan Faslı oyuncu, savunmada oynamayı daha çok sevdiğini söylemişti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:24
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Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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