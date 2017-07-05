Emenike resmen Olympiakos'ta
Yunan takımı olympiakos Fenerbahçe'den forma giyen Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Yunanistan ekibi Olympiakos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dün uçakla Atina'ya giden Nijeryalı oyuncu, Yunan temsilcisinin yöneticileriyle bir araya gelerek transferi resmileştiren imzayı attılar.
160 MİLYON TL'LİK ADAM: EMMANUEL EMENİKE
Türkiye'de bir devir sona erdi ve Emmanuel Emenike gitti. Maçlarda ortaya koyduğu futboldan çok saha içi ve dışında karıştığı olaylarla gündeme gelen ve birçok kişinin 'Problem Adam' adını taktığı Emmanuel Emenike, yarattığı ekonomi ile de Türk futboluna damga vurdu. Türkiye'deki kariyerine 2009 yılında K.Karabükspor'da başlayan Nijeryalı futbolcu, daha sonra Fenerbahçe, BAE'de Al-Ain, Rusya'da Spartak Moskova ve İngiltere'de West Ham takımlarında forma giydi. Emenike bu süreçte 5 kez satıldı, 2 kez kiralandı, Fenerbahçe'ye 4 defa geldi. 10 ayrı transfer sözleşmesine imza atan Nijeryalı forvet için kulüpler bonservis ve kira bedeli olarak toplam 39 milyon 350 bin Euro (158.5 milyon TL) harcadı.
2009'DA BAŞLADI, 8 YIL SÜRDÜ
Karabükspor, 2009'da 50 bin Euro'ya Güney Afrika'nın Cape Town takımından kiraladığı Emenike'yi 1 yıl sonra 300 bin Euro'ya satın aldı. 1 Temmuz 2011'de 9 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. 3 Temmuz 2011'deki şike operasyonunda gözaltına alınınca Türkiye'den gitme kararı aldı ve 1 Ağustos 2011'de 10 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya satıldı. 2013 Ağustos'unda 13 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye döndü. 2015 Ağustos'unda 3.5 milyon Euro'ya B.A.E ekibi Al-Ain'e kiralandı. 31 Ocak 2016'da bu kez 1 milyon Euro'ya West Ham'a kiralık gitti. Ve son olarak dün 2.5 milyon Euro'ya Olympiakos'a satıldı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:29
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Podolski için özel emoji
Toplam 2
Yorum
Sufle Cidden iyi bir yabancıydı.Türk mahallesinde büyüdüğü için çoğu Alman gibi Türk düşmanlığı da yoktu.Çok da iyi bir futbolcuydu
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 46
Yorum
HB Pepe nin sertliği ve kariyeri tartışılmaz, hayırlı olsun, Üç büyüklerde sahada kalacağı kesin, diğer takımlara gitseydi 15 maç ancak oynard
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 18
Yorum
Gsli Oynamak ister bence olur bu transfer Yıllık 4 veririler buna bize bonservis olrk 2.5 3 civarına biter bu iş sonra Dursuna sövmeler başlar.
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