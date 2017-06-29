F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
Fenerbahçe'de sezon başı rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
Bu sabahda teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, sarı lacivertli oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:53
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Bravo Şili
Toplam 2
Yorum
şilinin hakkıydı bu maç şilinin hakkıydı penaltıya gitmicekti 2 tane direk döndü bir tane altıpastan kaçtı 2 artist q7 ve nani öyle baka baka döndüler.
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Wiel: Gitmemi kimse istemedi
Toplam 2
Yorum
Gfb Bu adam bos adam degil asLinda sans verilmesi Lazim..
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4 koldan pres!
Toplam 7
Yorum
eko bjk fazla uçmaya başladı sn orman kendini dev aynasında görüyo.arda bjkya gitmez.bakın knşmlarına.ha bjk pepeyde almz.abubakarı almdı daha
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