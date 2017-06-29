 F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

    F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

    Fenerbahçe'de sezon başı rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

    Bu sabahda teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, sarı lacivertli oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.