F.Bahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

Bu sabahda teknik direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, sarı lacivertli oyunculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.