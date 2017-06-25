 Jeremain Lens için umut kalmadı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    için umut kalmadı

    Jeremain Lens için umut kalmadı

    kadrosuna katmak istediği yıldız isme ikinci kez teklif götürdü. Ancak anlaşma çıkmadı.

    Kanarya'yı geçtiğimiz sezon rakip kaleye taşıyan isim olan Jeremain Lens için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuya ikinci kez bir öneride bulundu. Ancak 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma zemini sağlanamadı.

    YENİ HEDEF: BEKLE GÖR
    yönetimi artık Lens'in kapısını yeni bir teklifle çalmayacak. Hollandalı yıldızın yapacağı görüşmeleri bekleyecek. Lens bu pazarlıklardan sonuç alamayıp, kendi tekliflerini kabul ederse transferi gerçekleşecek.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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