Skrtel piyangosu!
Fenerbahçe’ye transfere kaynak oluşturmak için şans doğdu. Swansea’nin Gomis’i G.Saray’a satıp oradan gelecek parayla Skrtel’i 5-6 milyon sterlin’e alacağı iddia edildi.
Tek sorunun şimdilik Slovak futbolcunun Türkiye'de kazandığı yükek maaş olduğu ancak Premier Lig'e dönme şansını da kaçırmak istemediğinin altı çizildi. Swansea'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoper için 5-6 milyon sterlin ödeyebileceği öne sürüldü.
49 MAÇTA 3 GOL
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 49 resmi maça çıkıp tamamına ilk 11'de başlayan tecrübeli savunmacı, 3 gol-2 asistle oynadı; 15 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:55
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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