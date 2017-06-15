Badstuber hazır kıta

Bayern Münih ile kontratı sona eren Holger Badstuber tekliflere açık olduğunu dile getirdi. Sarı-lavivertli yönetimin radarındaki isimleren olan Alman stoper "Henüz hiçbir kulüple görüşmem olmadı. Tüm ülkelerden gelecek teklifleri bekliyorum. En doğru kararı vermek istiyorum" şeklinde konuştu. Son 2 yılda ağır sakatlıklar geçirdiği için sarı-lacivertliler Badstuber'e temkinli yaklaşıyor.