 ''Evet görüştük!'' – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Evet görüştük!''

    ''Evet görüştük!''

    Kanarya’nın Mathieu’ya olan ilgisini menajeri Alen Bonnot doğruladı: “İlk görüşmeyi gerçekleştirdik”

    Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Barcelona'lı yıldız oyuncu Jeremy Mathieu'ye olan ilgili resmi ağızdan da doğrulandı. beIN Sports'a konuşan Fransız futbolcunun menajeri Alen Bonnot, "Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak hepsi bu. Görüşmeler şu aşamada daha ileri gitmedi. Halen daha aynı noktadayız. Barcelona, Mathieu'yü kadroda düşünmüyor. Onu isteyen takımlarla masaya oturup en doğru kararı vereceğiz" dedi. Mathieu Barcelona'dan takım arkadaşı Arda Turan ve Beşiktaşlı Adriano'ya Fenerbahçe'yi sormuştu. Sporting Lizbon ve Olymipakos da peşinde.

    KJAER BEKLENİYOR
    Kanarya sol bek de oynayabilen transferinde net bir karar veremediği için görüşmeler şimdilik askıya alındı. Bunun için Simon Kjaer'in durumunun netleşmesi bekleniyor. Milan, Liverpool, İnter ve Arsenal'in radarındaki Danimarkalı stoperin satışı gerçekleşirse Mathieu transferi aktif hale getirilecek. En yüksek teklifin 12 milyon euro ile Arsenal'den geldiği ifade ediliyor. Kjaer, İstanbul'da mutlu ancak eşi Milano'da yaşamak istediğini belirtmişti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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