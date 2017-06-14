''Evet görüştük!''
Kanarya’nın Mathieu’ya olan ilgisini menajeri Alen Bonnot doğruladı: “İlk görüşmeyi gerçekleştirdik”
KJAER BEKLENİYOR
Kanarya sol bek de oynayabilen Jeremy Mathieu transferinde net bir karar veremediği için görüşmeler şimdilik askıya alındı. Bunun için Simon Kjaer'in durumunun netleşmesi bekleniyor. Milan, Liverpool, İnter ve Arsenal'in radarındaki Danimarkalı stoperin satışı gerçekleşirse Mathieu transferi aktif hale getirilecek. En yüksek teklifin 12 milyon euro ile Arsenal'den geldiği ifade ediliyor. Kjaer, İstanbul'da mutlu ancak eşi Milano'da yaşamak istediğini belirtmişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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