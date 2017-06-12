 Pereira: Sinir bozucuydu – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Pereira: Sinir bozucuydu

    Pereira: Sinir bozucuydu
    Fenerbahçe'den gönderildikten sonra başına geçtiği 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira mutsuz. Portekizli hoca "Almanya'da sinir bozucu zaman geçirdim. Oyuncular dediklerimi yapmadı" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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