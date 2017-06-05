 Fener’i alttakiler yaktı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Fener’i alttakiler yaktı

    Fener’i alttakiler yaktı

    Sezonu 3. bitiren F.Bahçe, 8 yıl sonra ilk 2'nin dışında kaldı.

    İç saha maçlarında son 26 yılın en kötü performansına (8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi) imza atan Kanarya, ligin son sırasındaki 5 takıma 14 puan kaybetti.

    DERBİLERLE TESELLİ BULDU
    Kanarya, ligdeki sırasının tersine derbilerde coştu. Ligde G.Saray'ı iki maçta da yenerken, iki kez berabere kaldığı Beşiktaş'ı kupada devirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan (34) takım oldu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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