Fener’i alttakiler yaktı

Sezonu 3. bitiren F.Bahçe, 8 yıl sonra ilk 2'nin dışında kaldı.

İç saha maçlarında son 26 yılın en kötü performansına (8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi) imza atan Kanarya, ligin son sırasındaki 5 takıma 14 puan kaybetti.



DERBİLERLE TESELLİ BULDU

Kanarya, ligdeki sırasının tersine derbilerde coştu. Ligde G.Saray'ı iki maçta da yenerken, iki kez berabere kaldığı Beşiktaş'ı kupada devirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan (34) takım oldu.