Yine Feghouli
Sezon başında West Ham’ın bedelsiz kadrosuna kattığı yıldız isim için İngiliz ekibinden randevu kopartıldı. Sarı-lacivertli bazı yöneticilerin pazartesi günü Londra’ya transfer seferi düzenleyeceği öğrenildi.
Menajerinin Fahçe'nin teklifini doğruladığı Faslı futbolcunun imza parası dahil yıllık maliyeti 4.5 milyon euro'yu buluyor. Gündeme son gelen isim ise Fenerbahçe'ye hiç de yabancı değil: Sofiane Feghouli! Sarı- lacivertliler, Feghouli'yi sezon başında renklerine katmak istemiş ancak Cezayirli yıldız bonservis bedelsiz olarak İngiliz kulübü West Ham'ın yolunu tutmuştu.
KİRALIK FORMÜLÜ
Feghouli, Slaven Bilic'in ekibinde istediği süreyi alamadı, 21 lig maçında sadece 11 kez ilk onbirde forma giydi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldız için West Ham'dan randevu aldığı, pazartesi günü bazı yöneticilerin Londra'ya giderek Premier Lig temsilcisinin yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi.
Kiralık teklif sunacağı belirtilen sarı-lacivertlilerin Londra'da Feghouli ya da menajeri ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
Yine Feghouli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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