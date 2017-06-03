 Yine Feghouli – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yine

    Yine Feghouli

    Sezon başında West Ham’ın bedelsiz kadrosuna kattığı yıldız isim için İngiliz ekibinden randevu kopartıldı. Sarı-lacivertli bazı yöneticilerin pazartesi günü Londra’ya transfer seferi düzenleyeceği öğrenildi.

    Lens'ten tamamen vazgeçmiş gibi görünen Fenerbahçe, hücum hattının sağına sağlam bir takviye yapacak. Sarı-lacivertlilerin elinde uzun bir liste var. Monaco'nun, bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bedelsiz elden çıkarmayı planladığı Nabil Dirar bunlardan biri.

    Menajerinin Fahçe'nin teklifini doğruladığı Faslı futbolcunun imza parası dahil yıllık maliyeti 4.5 milyon euro'yu buluyor. Gündeme son gelen isim ise 'ye hiç de yabancı değil: Sofiane Feghouli! Sarı- lacivertliler, 'yi sezon başında renklerine katmak istemiş ancak Cezayirli yıldız bonservis bedelsiz olarak İngiliz kulübü West Ham'ın yolunu tutmuştu.

    KİRALIK FORMÜLÜ
    Feghouli, Slaven Bilic'in ekibinde istediği süreyi alamadı, 21 lig maçında sadece 11 kez ilk onbirde forma giydi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki yıldız için West Ham'dan randevu aldığı, pazartesi günü bazı yöneticilerin Londra'ya giderek Premier Lig temsilcisinin yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi.

    Kiralık teklif sunacağı belirtilen sarı-lacivertlilerin Londra'da Feghouli ya da menajeri ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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