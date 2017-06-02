 Josef’e teklif varsa gönderin – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Josef’e teklif varsa gönderin

    Josef’e teklif varsa gönderin
    F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Aykut Kocaman'ın, yoğun eleştirilen Josef hakkında görüşünü yönetime sunduğu öğrenildi. Kocaman'ın, "Kötü oyuncu değil. Talibi varsa gönderebilirsiniz. Eğer iyi bir teklif gelirse satılabilir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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