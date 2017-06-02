 Emenike’de Yiğido umudu – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    ’de Yiğido umudu

    Emenike’de Yiğido umudu

    Fenerbahçe, yılda 2.5 milyon euro ödenen ve bir sene daha sözleşmesi bulunan 'den kurtulmak istiyor.

    Yurt dışından gelecek tekliflere bel bağlanmıştı ancak kulübün kapısını çalan yabancı bir takım henüz çıkmadı. Nijeryalı oyuncuya Türkiye'den ise Sivasspor talip. Ancak yıllık kazancı transferin önündeki en büyük engel. Yiğidolar'ın 'ye ancak 1 milyon euro verebileceği belirtiliyor. Paranın bir kısmını Fenerbahçe karşılarsa, Emenike de fedakarlık yaparsa transfer gerçekleşebilir.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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