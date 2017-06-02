 17 Haziran’ı bekleyin – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    17 Haziran’ı bekleyin

    17 Haziran’ı bekleyin

    F.Bahçe Başkanı , "Mayıs ayında tüm transferleri bitireceğiz" demişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar hiçbir transferi açıklamadı.

    Kulübe transferlerin ne olduğu konusunda taraftarlardan birçok mail ve telefon geldiği, başkan 'ın yarınki mali genel kurulda bu konuya değineceği öğrenildi. "Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor. O tarihi bekleyin" diyeceği öğrenilen başkanın, iddia edildiği gibi Aykut Kocaman'ın ismini açıklaması ise beklenmiyor.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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