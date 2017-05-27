'Kendin için bir şey yap!'









Üçüncülük hedefleyen F.Bahçe, sezonun son derbisinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Kanarya bugün kazanırsa, G.Saray’ın Alanya’da puan kaybetmesi halinde ligi üçüncü bitirip sezonu geç açma şansı yakalayacak. Uzun tatil fırsatını kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli futbolcular, “Kendin için bir şey yap” sloganıyla sahaya çıkacak... Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de ilk iki şansı kalmayan ve 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, galibiyet arayacak. Derbi, sarı- lacivertlilerin bu sezon seyircisi önündeki son maçı olacak.



üçüncülüğünü garantilemek. Bunun için önce Trabzonspor'u yenmesi, pazartesi günü ise Galatasaray'ın Alanya'da takılması gerekecek.



SIRADAN BİR HEDEF DEĞİL

Üçüncülük , Fenerbahçe için sıradan bir hedef değil. Bu aynı zamanda sezonu geç açmak ve uzun tatil yapmak demek. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını garantileyen Başakşehir, Konyaspor'u yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, lig üçüncüsü kupa kontenjanından Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak.



BİR TUR ÖNCE BAŞLAYACAK

Bu ihtimal gerçekleşmese dahi, lig üçüncüsü Avrupa Ligi ön elemelerine her halükarda 4'üncüye göre bir tur önceden başlayacağı için daha uzun tatil yapacak. Fenerbahçeli futbolcular, işte bu yüzden derbiye daha çok asılacaklar. Sarı-lacivertliler, "Kendin için bir şey yap" sloganıyla sahaya çıkacaklar...







KANARYA 48-39 ÖNDE

F.Bahçe ile Trabzonspor arasındaki 43 yıllık rekabette sarı-lacivertliler 48, bordo-mavililer ise 37 galibiyet aldı; 33 maç ise berabere bitti. Kanarya ligde de galibiyet sayısında 37-22 önde; 28 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fırtına'ya son 15 resmi maçta yenilmeyen F.Bahçe, rakibinden son 10 maçtır gol dahi yemiyor. Kadıköy'de 27-11 üstün olan F.Bahçe, ligde Trabzon'a evinde en son 1997-98 sezonunda mağlup olmuştu.



KADIKÖY KABUSU!

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son 17 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi. Sarı-lacivertliler, ligde Ülker Stadı'nda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken 3 yenilgi aldı, 19 puan kaybetti. Bu kötü performans, Kanarya'yı şampiyonluk yarışında koparan en büyük etkenlerden biri oldu.



ORTA SAHADA SIKINTI

Kanarya, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle orta sahada sıkıntılı. Cezalı Alper'in şanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Ozan, bugün yoklar. Şener'in durumu ise belirsiz. Şener yetişmezse sağ bekte Hasan Ali, sol bekte İsmail görev alacak. Orta saha üçlüsünün ise Neustadter, Josef ve Salih'ten oluşması bekleniyor. Josef- Salih-Aatıf kurgusu da ihtimaller arasında.



DERBİLERDE GEÇİT YOK

F.Bahçe, Süper Lig'de G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı sahasında 39 maçtır yenilmiyor. Kanarya bu maçlarda 23 galibiyet elde ederken, 16 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde son derbi yenilgisini 2005'te 4-3'lük skorla Beşiktaş'a karşı aldı. Fenerbahçe , 33. hafta maçında Kadıköy'de bugün'u konuk edecek. Süper Lig'de ilk iki şansı kalmayan ve 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında. Derbi, sarı- lacivertlilerin bu sezon seyircisi önündeki son maçı olacak. Trabzonspor , 15 resmi maçtır (14'ü lig, 1'i kupa) mağlup edemediği Fenerbahçe 'yi bu kez yenerek, ligi 5'inci bitirme şansını son haftaya taşımak istiyor. Kanarya'nın hedefi ise ligin bitimine bir hafta kala lig. Bunun için önce Trabzonspor'u yenmesi, pazartesi günü ise'ın Alanya'da takılması gerekecek.Üçüncülük , Fenerbahçe için sıradan bir hedef değil. Bu aynı zamandademek. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını garantileyenu yenip'nı kazanırsa, lig üçüncüsü kupa kontenjanından Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak.Bu ihtimal gerçekleşmese dahi, lig üçüncüsü Avrupa Ligi ön elemelerine her halükarda 4'üncüye göredaha uzun tatil yapacak. Fenerbahçeli futbolcular, işte bu yüzden derbiye daha çok asılacaklar. Sarı-lacivertliler,sloganıyla sahaya çıkacaklar...F.Bahçe ile Trabzonspor arasındaki 43 yıllık rekabette sarı-lacivertliler 48, bordo-mavililer ise 37 galibiyet aldı; 33 maç ise berabere bitti. Kanarya ligde de galibiyet sayısında 37-22 önde; 28 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fırtına'ya son 15 resmi maçta yenilmeyen F.Bahçe, rakibinden son 10 maçtır gol dahi yemiyor. Kadıköy'de 27-11 üstün olan F.Bahçe, ligde Trabzon'a evinde en son 1997-98 sezonunda mağlup olmuştu.Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son 17 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi. Sarı-lacivertliler, ligde'nda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken 3 yenilgi aldı, 19 puan kaybetti. Bu kötü performans, Kanarya'yı şampiyonluk yarışında koparan en büyük etkenlerden biri oldu.Kanarya, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle orta sahada sıkıntılı. Cezalı'in şanı sıra sakatlıkları bulunanve, bugün yoklar.'in durumu ise belirsiz. Şener yetişmezse sağ bekte, sol bektegörev alacak. Orta saha üçlüsünün iseve'ten oluşması bekleniyor.kurgusu da ihtimaller arasında.F.Bahçe, Süper Lig'de G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı sahasında 39 maçtır yenilmiyor. Kanarya bu maçlarda 23 galibiyet elde ederken, 16 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde son derbi yenilgisini 2005'te 4-3'lük skorla Beşiktaş'a karşı aldı. 27 Mayıs 2017, Cumartesi Güncelleme: 01:06 Etiketler: Trabzonspor, Fenerbahçe







