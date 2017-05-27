 Karnezis’in işi çoktan bitmiş! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Karnezis’in işi çoktan bitmiş!

    Karnezis’in işi çoktan bitmiş!

    İtalyanlar, Udinese'nin Yunan kalecisi 'i ısrarla 'ye yazıyorlar...

    Radio Goal-24 işi daha da ileriye götürdü, Karnezis'in yeni sezonda 'ye gideceğini, Udinese'nin 31 yaşındaki file bekçisinin yerine ya genç takımdan Simone Scuffet ya da Spal takımından Alex Meret'i yeni sezonda kaleye geçireceğini açıkladı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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